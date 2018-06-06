В Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), миллиардера Андрея Бабиша переназначили премьер-министром страны. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественную церемонию провел президент республики Милош Земан.

"Поздравляю вас с назначением премьером и прошу представить мне список правительства", - сказал Земан.

Земан уточнил, что ожидает список кандидатов в состав нового правительства после 15 июня, когда завершится внутрипартийный референдум в Чешской социал-демократической партии.

"Я буду ждать итоги референдума. Они будут известны 15 июня, и я сразу же попрошу президента назначить мне встречу. Буду стараться сделать это как можно быстрее", - заявил журналистам Бабиш.

Премьер указал, что создание нового правительства невозможно без поддержки со стороны Коммунистической партии Чехии и Моравии в нижней палате парламента. С компартией будет подписано соответствующее соглашение, сказал Бабиш.

Земан заявил, что не сомневается в получении доверия у депутатов нижней палаты парламента.

По его словам, не должна повториться ситуация декабря 2017 года, когда высший законодательный орган отказал в поддержке первому правительству Бабиша, составленному из выдвиженцев АНО.

Как сообщала "Страна", Бабиш вместе с однопартийцем подозреваются в махинациях, связанных с распределением евродотаций в рамках дела Ферма Гнездо аиста. Политики отрицают обвинения в свой адрес.

Напомним, 17 января правительство Чехии ушло в отставку после того, как палата депутатов парламента Чехии лишила неприкосновенности премьера Андрею Бабиша.