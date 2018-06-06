Украина не получит миллиарды долларов международной помощи, а ее экономика дестабилизируется, если депутаты примут не согласованный с МВФ закон "О Высшем антикоррупционном суде.

Об этом сказала посол США в Украине Мари Йованович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Если не будет принят законопроект, который будет отвечать требованиям МВФ, способность Украины бороться с коррупцией будет подорвана, Украина не получит миллиарды долларов помощи, экономика дестабилизируется. Поступить здесь правильно - это абсолютная предпосылка для построения крепкой, процветающей и демократической Украины", - сказала американский дипломат.

По ее словам, продолжение украинской программы МВФ необходимо для получения дальнейшей, необходимой Украине, помощи.

"Это сигнал миру, включая финансовые рынки, на которые будет выходить Украина. Но еще важнее: украинский народ требует Антикоррупционного суда, чтобы искоренить коррупцию, которая душит экономический рост, уничтожает рабочие места, вредит национальной безопасности и консервирует бедность", - подчеркнула Йованович.

Посол отметила, что эффективный Антикоррупционный суд необходим стране, "если она собирается утвердить верховенство права, где никто не стоит выше закона, и быть такой страной, которую заслуживает украинский народ".

"Я уверена, что это в полной мере осознают ключевые должностные лица в украинском правительстве и депутаты Верховной Рады, а также украинский народ. Я не думаю, что кто-то в Украине не знает, что это ключевой момент и ключевое решение", - резюмировала Мари Йованович.

Американский дипломат также акцентировала внимание, на том, что Совет международных экспертов должен отыгрывать центральную роль в процессе назначения судей Высшего антикоррупционного суда.

"Если Совет настоящих экспертов, выбранных авторитетными международными организациями, признает кандидата неприемлемым для служения в антикоррупционном суде, это решение должно иметь вес. Мнение такого Совета нельзя легко отбрасывать или ветировать. Эта функция отфильтровывания плохих кандидатов должна играть центральную роль в процессе назначения", - подчеркнула дипломат.

Ранее "Страна" сообщала, что чтобы принять закон о Высшем антикоррупционном суде депутатам осталось рассмотреть 270 поправок.

Также США призвали Украину принять закон об Антикоррупционном суде в том виде, в котором требует МВФ.