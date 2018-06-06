Белый дом сообщил об уходе из администрации президента США Келли Сэдлер, известную своим сделанным на внутреннем совещании высказыванием в адрес сенатора Джона Маккейна о том, что "он все равно умирает" и его мнение не имеет значения. Об этом сообщает СNN.

Была Сэдлер уволена или ушла по собственному желанию, не уточняется. В администрации обсуждался переход Сэдлер из департамента коммуникации в какое-нибудь другое ведомство.

По данным The Washington Post, причиной увольнения Сэдлер стали не сами ее высказывания, а разногласия с руководством из-за последовавшей реакции.

Напомним, что в прошлом году у Маккейна обнаружили агрессивную форму рака мозга.

Ранее "Страна" писала о том, что Маккейн призвал к кибератаке против России, но заявил, что "ненависти не испытывает".

Также мы сообщали, что сенатор Джон Маккейн станет героем телесериала HBO.