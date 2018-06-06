В Польше будут судить 33-летнего гражданина Украины, который в состоянии алкогольного опьянения пытался припарковать машину перед участком полиции. Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что на прошедших выходных водитель с трудом пытался припарковать свой автомобиль на почти пустом паркинге перед городской комендатурой полиции в Гожуве Великопольском, чем и привлек внимание дежурных полицейских.

"Ситуация показалась странной для полицейских. Они заподозрили, что водитель авто может быть нетрезвым. Когда они подошли к нему, чтобы проверить это, то сразу почувствовали сильный запах алкоголя. У мужчины в крови обнаружили 1 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за рулем автомобиля находился 33-летний украинец. Отмечается, что за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии водителю грозит наказание до двух лет лишения свободы. Также сообщается, что водитель не имел с собой водительских прав, заявив, что оставил документы в Украине. За это нарушение ему придется заплатить также штраф.

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