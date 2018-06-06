Сотрудники Генпрокуратуры и СБУ изъяли 191 тысячу гривен неизвестного происхождения в кабинете одного из руководителей государственной фискальной службы в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В рамках досудебного расследования установлена ​​группа лиц, которая в течение 2016-2018 годов с помощью подконтрольных им фиктивных и транзитных предприятий оказывали экономическим компаниям услуги по конвертации денежных средств. Фигуранты также проводили бестоварные операций и незаконно формировали налоговые кредиты.

Ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса.

Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали более 100 транзитных и фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

Таким образом в течение 2016-2018 годов было проконвертировано более 140 млн гривен.

В ходе следствия установлены факты, которые могут свидетельствовать о прикрытии деятельности конвертационного центра отдельными работниками Главного управления Государственной фискальной службы в Житомирской области.

Во время проведения следственных действий в административных зданиях ГФС в Житомирской области правоохранители провели обыски кабинетов руководителей ГФС.

Результатом проведенных мероприятий стало изъятие документации, черновых записей, компьютерной техники, флеш-накопителей.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Как сообщала "Страна", Кабмин отобрал у Минфина фискальную службу и переподчинил ее себе.

Напомним также, что фискалы назвали самые популярные способы доставки наркотиков в Украину.