Шеф-редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина, которая попала в "расстрельный список" из 47 человек, заявила, что "в этом фарсе не участвует".

Об этом она написала в своем материале на сайте "Левый берег".

"Внимательно просканировав публичное поле. Пообщавшись с источниками. Посоветовавшись с юристами. И людьми сведущими. Я для себя решила однозначно: в этом фарсе не участвовать", - сообщила она.

Она приняла для себя следующее решение: никуда не ходить, ничего не подписывать, охрану не брать.

По ее словам, если ее вызовут на допрос, у нее к представителям правоохранителей есть вопросы.

"Первый: как я могу выступать свидетелем по "делу Бабченко", если мне о деле ничего, ровным счетом ничего, неизвестно? Да и с Бабченко мы знакомы шапочно, а очно крайний раз общались уже не вспомню когда", - пишет она.

Второй вопрос, как пишет Кошкина, "причем тут угроза от РФ, если лично я об РФ не пишу?"

И, наконец, ей интересно, где же список и почему его не покажут официально. "Где – экспертизы? Где – подтверждения его, списка, правдивости? Где – российского его происхождения? Где – доказательства того, что – на основе этой бумаги – мне действительно угрожает опасность?", - недоумевает она.

Она считает, что на старте предвыборной кампании попытка "приручения" ряда ведущих журналистов и блоггеров подобными методами – "лучшее", до чего в принципе можно додуматься.

"Если только допустить, что "лишние" 17 фамилий появились по воле не Москвы, но Киева, рано или поздно это вскроется. Вскрывшись – обернётся серьезными проблемами для страны и необратимыми для некоторых ее нынешних руководителей – когда бежать будет некуда и не с чем", - отмечает шеф-редактор "Левого берега".

Кошкина говорит, что понимает еще одного фигуранта из списка, по мнению которого "чтобы в правдивость "списка 47" уверовали, необходимо кого-то из его фигурантов по-настоящему грохнуть". "И пребываю в ужасе от того, что сегодня, в 2018-м году, после двух Майданов и четырех лет войны, мы в принципе способны подозревать отечественные спецслужбы в готовности совершить нечто подобное именем политических интересов. Очень хочется ошибаться", - пишет она.

Ранее "Страна" сообщала, что "за отдельных не жалко и миллион". Луценко рассказал, как СБУ получала "расстрельный список Кремля" из 47 журналистов.

Также названы имена девушек-журналисток, которые вошли в "расстрельный список Кремля".