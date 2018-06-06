Послы стран "Большой семерки" (G7) призвали депутатов Верховной Рады проголосовать в целом за законопроект о создании независимого Антикоррупционного суда в Украине.

"Послы стран "Большой семерки" призывают Верховную Раду принять закон для создания независимого Высшего антикоррупционного суда, которому будут доверять граждане", - говорится в заявлении дипломатов, передает "Интерфакс-Украина".

Послы подчеркнули, что эксперты должны отыгрывать центральную роль в отборе квалифицированных судей.

"Мы поддерживаем позицию МВФ в этом вопросе и относительно соответствия других ключевых положений закона условиям МВФ", - добавили послы стран "Большой семерки".

"Большая семерка" ("G7") - международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию.

Как сообщалось, парламентарии подали ко второму чтению законопроекта о Высшем антикоррупционном суде 1927 правок, работу над которыми в сессионном зале депутаты начали 23 мая. Закрывая пленарное заседание в среду, спикер парламента Андрей Парубий отметил заявил, что голосование во втором чтении и в целом за проект состоится на утреннем пленарном заседании в четверг, 7 июня.

Как сообщала "Страна", в Венецианской комиссии также просят Раду принять закон об Антикоррупционном суде до 6 июня.