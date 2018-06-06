В ближайшее время глобальных экономических потрясений ожидать не стоит, однако после 2019 года ситуация может стать тревожной. Об этом сообщает Всемирный банк в обзоре "Глобальные экономические перспективы".

Организация связывает это с замедлением мировой экономики. Если в 2017-2018 годах мировая экономика росла примерно на 3,1% ВВП в год, то уже к 2020 году она снизится до 2,9% ВВП в год.

"Протекционистская угроза сгущает тучи над экономическим ростом. Если эти угрозы выльются в торговые войны, то последствия могут быть разрушительными", - считает исполняющий обязанности главного экономиста Всемирного банка Шантаянан Девараджан.

По прогнозам, вероятность снижения мирового экономического роста в 2019 году составляет 21%, повышение - 16%.

К рискам относят также эскалации торговых войн между США и Китаем, неопределенность политической ситуации на Корейском полуострове, напряженность на Ближнем Востоке, а также антиглобалистские настроения в мировом обществе и растущее влияние популистских сил.

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