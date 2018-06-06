С апреля прошлого года по апрель нынешнего на среднюю зарплату можно купить свинины в среднем по Украине на 9 килограмм или 11% меньше.

Об этом гендиректор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал на своей странице в Facebook.

"В чем только в мире не измеряют покупательную способность: в Биг Маке, пиве, свиданиях. Мы же решили посчитать в продуктах, которые пользуются наибольшей популярностью среди украинских. И для начала взяли свинину", - пишет Дорошенко.

По его словам, в Днепропетровской и Донецкой областях потребление свинины увеличилось на 5 килограмм, по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее падение потребления произошло в столице, Киевской и Волынской областях. Экономическая способность уменьшалась на 15 килограмм свинины. В Волыни покупательная способность упала на 20%.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине резко подорожало сало. Свинина и говядина не отстают.

Также украинские животноводы обещают рост цен на говядину, свинину и сало.