Печерский райсуд Киева утвердил сделку между САП и бывшим замначальника управления ювенальной юстиции Генпрокуратуры Владимиром Чепурным, который прошлой весной был задержан по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере $3 тыс.

Соответствующее решение 25 мая вынесла коллегия судей под председательством Олега Белоцерковца, признав экс-прокурора виновным в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 УК Украины) и назначив ему в качестве наказания штраф в размере 17 тыс грн.

В истории, помимо Чепурного, был замешан еще один высокопоставленный правоохранитель - подполковник полиции. Но претензий к нему у следствия так и не возникло.

"Страна" вспоминала, как начиналось громкое дело и чем в итоге закончилось.

"Брал не под себя, и кому-то нес"

Заместителя начальника управления ювенальной юстиции - начальника отдела исполнения функций прокуратуры в отношении несовершеннолетних, которые вступили в конфликт с законом ГПУ Чепурного задержали с поличным год назад - 25 мая 2017 года. Тогда об этом сообщали в Генпрокуратуре и СБУ.

Владимир Чепурной в фиолетовой рубашке, источник фото: gp.gov.ua

Действия прокурора они квалифицировали по "тяжкой категории" ч.3 ст.368 УК Украины, санкция которой предусматривает от восьми до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Изначально сообщалось, что увлекающийся волейболом Владимир Анатольевич "погорел" на том, что вызвался за деньги содействовать активизации расследования двух уголовных дел (№ 12016100020006096 и № 12016100020005436), связанных с мошенничеством.

Еще тогда собеседники "Страны" в прокурорских кругах уверяли, что Чепурной вряд ли действовал в одиночку, и скорее всего попался на своих старых связях. "К нему обратились с просьбой сдвинуть дело с места. Себе он брал не все и, возможно, кому-то нес", - говорил на этот счет источник.

Как прокурор хотел заработать на своих знакомых

Эта версия нашла свое частичное подтверждение в фабуле дела, изложенной в приговоре Чепурному. Где заявителями выступали его давние знакомые - семейная пара. Эта чета была признана потерпевшими в двух уголовных делах, связанных с мошенничеством.

В начале февраля прошлого года глава этого семейства во время встречи в кафе "Il Molino" пожаловался Чепурному на бездействие сотрудников Дарницкого райуправления полиции по их делам. Тот вспомнил, что с начала "нулевых" хорошо знаком с начальником следственного отдела "управы" Александром Пятниковским. И допустил, что в силу своей дружбы с полицейским начальником сможет помочь сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Чепурной дал приятелю номера телефонов полковника Пятниковского, предложив созвониться с ним и договориться о встрече.

Такое рандеву семейной пары, пострадавшей от мошенников, и Александра Анатольевича действительно состоялось в стенах Дарницкого райуправления полиции. Начальник следственного отдела пообещал помочь супругам в решении их проблемы в части активизации расследования. Но шла ли на тот момент речь о деньгах или коррупционной составляющей, в материалах судебного реестра не уточняется.

Зато в приговоре Чепурному акцентировано внимание на другом. Буквально на следующий день после посещения его знакомыми райотдела полиции, состоялась встреча их представителя с замначальника управления ювенальной юстиции ГПУ. Где последний выставил "счет", затребовав за помощь в "размораживании" расследования дела о мошенничестве $5 тыс.

Стороны не сразу ударили по рукам. Лишь в конце весны переговоры активизировались, и Чепурной назвал меньший эквивалент требуемой суммы взятки - $3 тыс. Взамен гарантировав максимальное содействие в активизации интересующих семью его знакомых двух уголовных дел в Дарницком райотделе полиции. Получив согласие супругов, прокурор встречался с Пятниковским, где поднимал этот вопрос в беседе.

Тем временем сами потерпевшие решили обратиться в СБУ, заявив о вымогательстве с них денег. 25 глава семьи передал Чепурному $3 тыс за дальнейшую помощь в их уголовных мытарствах со стороны начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции. Сразу после передачи средств замначальника отдела ювенальной юстиции был задержан.

Задержание Владимира Чепурного, источник фото: ssu.gov.ua

Статью смягчили, и "закрылись" сделкой

Поначалу его делом занималась Генеральная инспекция Генпрокуратуры. Чепурному была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Но уже через месяц судьи смягчились, передав оскандалившегося прокурора на поруки одному из членов Центральной избирательной комисcии. Расследованием производства, тем временем, начала заниматься САП. С прокурором которой Денисом Демкивым еще в сентябре 2017 года Чепурной заключил "угоду" о признании вины.

При этом, была изменена правовая квалификация преступления "волейболиста". Обвинительный акт по его сделке со следствием зашел в суд по ч.2 ст.369-2 УК Украины ("Злоупотребление влиянием"), которая предусматривает денежный штраф или лишение свободы на срок до 5 лет.

Рассматривать дело по существу выпало судейской коллегии во главе с Олегом Белоцерковцем аккурат к годовщине задержания Чепурного. Которая признала уволенного в октябре прошлого года экс-прокурора виновным, и назначила ему денежный штраф почти в пять раз меньше суммы, с которой был схвачен Владимир Анатольевич.

У сторон в деле есть время о конца июня на подачу апелляции, но с учетом "угоды" вряд ли она последует. Это значит, что дело "прокурора-волейболиста" будет закрыто. А вероятная преступная роль в этой истории подполковника МВД Александра Пятниковского, чьи телефонные звонки отдельно проверялись на предмет причастности к схеме вымогательства денег, не нашла подтверждения.