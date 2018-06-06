В поселке Подгородном, что под Днепром, шестилетняя девочка погибла от удара током. Об этом сообщила пресс-служба предприятия "ДТЭК Днепровские электросети".

По данным предприятия, девочка получила сильный удар током, когда коснулась металлической части лестницы. Ребенка доставили в днепровскую больницу № 6, где он вскоре скончался.

По предварительным данным, к трагедии привела неисправная внутридомовая проводка. Напряжение поступало от проводов внутридомовых сетей, находящихся в плохом состоянии, с многочисленными повреждениями гофры и изоляции.

В настоящий момент Нацполиция и прокуратура проводят расследование причин этого инцидента.

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