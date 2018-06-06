Президента США Дональда Трампа раскритиковали за незнание слов гимна своей страны. Такие подозрения у пользователей соцсетей возникли за манеру политика исполнять гимн на торжественных мероприятиях.

Об этом сообщает The Huffington Post.

Издание отмечает, что 71-летний Трамп в самом начале поет со всеми слова гимна, а потом ему будто становится скучно. И он, как правило, прекращает петь гимн, он просто стоит с рукой на сердце, или чавкает губами, качает головой и время от времени произносит отдельные слова текста, которые будто всплывают в его памяти.

Такое странное исполнение замечали за Дональдом Трампом во время исполнения гимна "The Star-Spangled Banner" и патриотической песни "God Bless America".

Пользователи соцсетей отреагировали на курьезную особенность главы Белого дома ироничными гифками и шутками.

"Гитлер по крайней мере знал слова песен во время своих мероприятий национального достоинства", - отмечают в Интернете.

Pres. Trump takes the field for the National Anthem ahead of tonight's college football championship game. https://t.co/JGVhB5xp1A pic.twitter.com/k4lFtrwXzI — ABC News (@ABC) 9 января 2018 г.

Trump touts the crowd size, then awkwardly bobs his head while people sing "God Bless America." #killme pic.twitter.com/kZyq3Y41zk — Aaron Rupar (@atrupar) 5 июня 2018 г.

Как сообщала "Страна", гимн США на инаугурации Трампа исполнила украинка 16-летняя Джеки Иванко.

Джеки сравнивают с примой Марией Каллас и называют феноменом XXI века. Родители Джеки отец Михаил и мама Лиза родом из Украины. Они эмигрировали в Америку задолго до рождения Джеки и ее двух братьев и сестры.

Также "Страна" писала, что на инаугурации Трампа отказались петь Элтон Джон и Селин Дион.