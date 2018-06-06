Ученые определили, какая композиция может помочь спасти жизнь человеку. Оказалось, что песня Macarena подходит для этого лучше всего, поскольку ее ритм соответствует нужной частоте нажатий на грудную клетку. Об этом пишет Naked Science.

Такие процедуры, как искусственная вентиляция легких и непрямой массаж сердца, должны проводиться в соответствии с проверенной техникой и в определенном ритме - от 100 до 120 нажатий на легкие в минуту. Медики изучили композиции и выбрали ту, которая подходит лучше других для выдерживания нужного темпа. Темп композиции Mаcarena оказался оптимальным для соблюдения нужного ритма реанимационных процедур.

Эксперимент проводился с участием 164 студентов-добровольцев.

Видео: Youtube.com/StradaD'Amore

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