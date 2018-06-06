На автомобильном рынке Украины произошел неординарный случай массовой фальсификации сертификатов соответствия на целую партию автомобилей Volkswagen, поставленных из Мексики.

Сертификаты 2,8 тысячи единиц Volkswagen Golf Sportwagen аннулируют и ездить на такой машине будет нельзя повторной регистрации. Об этом сообщает AUTO-Consulting.

Автомобили Volkswagen Golf Sportwagen (Variant) с дизельными двигателями, которые были перенаправлены в Украину после дизельгейта в США. Их даже успели растаможить и все распродать, как выяснилось, что далеко не все документы на них были чистыми.

Эти модели активно продавали в Украине по акционным ценам.

В пресс-службе Главного сервисного центра МВД в ответ на запрос издания ответили, что в сертификатах соответствия на эти автомобили были обнаружены неточности, из-за которые они недействительны.

Притом, недействительны сертификаты на все 2,8 тыс. Volkswagen Golf Sportwagen.

В пресс-службе "Порше Украина", которая занималась поставкой, сертификацией и продажей этих автомобилей, сообщили, что с их стороны могли быть нарушены процедуры в процессе оформления сертификата на машины.

Но подчеркивают, что несоответствия не касаются нормы выбросов.

Начальник Главного Сервисного Центра МВД Владислав Криклий сообщил, что на основании этих фактов произойдет аннулирование регистрации всей партии автомобилей Volkswagen Golf Sportwagen. Произойдет это в ближайшее время.

После этого будет возможна их повторная регистрация в Территориальных сервисных центрах МВД, но уже при наличии полного пакета документов и действительного сертификата соответствия.

Аннулирование регистрации будет произведено в базе данных, а это значит, что эксплуатация такого авто запрещена по закону. Наличие на машине государственных номерных знаков от этого не спасает.

"Это самый громкий скандал на автомобильном рынке Украины за всю его историю. И самый масштабный. Случаи аннулирования регистрации бывали и раньше, но они, как правило, были единичными. И еще ни разу не касались покупателей новых автомобилей в официальных автосалонах", - пишет издание.

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