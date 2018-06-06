После перехода полузащитника "горняков" Фреда в английский Манчестер Юнайтед, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил, что полностью удовлетворен условиями трансфера.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья! Клуб согласовал переход Фреда в Манчестер Юнайтед. Согласно договоренности мы не можем раскрыть финансовые условия. Но могу сказать одно - мы полностью удовлетворены условиями соглашения. Благодарю Фреда за годы проведенные в Шахтере, за трофеи и титулы, которые он помог выиграть Клубу! Он показал себя настоящим профессионалом и отличным человеком. Сегодня мы все должны быть рады тому, что Клуб и украинский футбол воспитали еще одного игрока мирового уровня! Спасибо, Фред! Удачи тебе в дальнейшей карьере!", - написал Сергей Палкин.

Фото: facebook.com/Palkin.Sergey

Напомним, что английская пресса называла сумму отступных за Фреда - это 52,5 миллиона фунтов.

Ранее "Страна" сообщала, что полузащитник "Шахтера" Фред вошел в список самых дорогих футболистов мира.