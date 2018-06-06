Министерство образования планирует отменить приказ с жеребьевкой на вступление в первые классы с 2019 года. Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, совместно с органами местного самоуправления будут созданы электронные реестры, и жеребьевки не будет.

"В этом году мы не могли этого сделать из-за нехватки времени", - сообщила чиновница.

Лилия Гриневич отметила, что электронные реестры будут вроде тех, по которым в настоящее время детей принимают в детсады.

"Электронная очередь есть в дошкольные учреждения, так же будет организовано и вступление в первый класс", - заявила Гриневич.

Как сообщала "Страна", в Минобразования рассказали, как будут зачислять в первый класс по новым правилам в 2018 году.

Напомним, что министр образования и науки Лилия Гриневич выступила против проведения школьных линеек в жаркую погоду.