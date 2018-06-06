Киевский районный суд Одессы отказался отменить арест имущества лагеря "Виктория", в котором в ночь на 17 сенятбря 2017 года произошел крупный пожар и погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ходатайство в суд поступило от Департамента образования и науки Одесского горсовета. Речь шла о частичной отмене ареста каменных зданий лагеря "Виктория".

"Суд отметил, что указанное имущество сохранило на себе следы уголовного преступления, то есть является доказательством преступления и признано вещественным доказательством в уголовном производстве ... Поэтому ... заявленное ходатайство удовлетворению не подлежит", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, по факту пожара правоохранители открыли шесть уголовных производств.

Ранее "Страна" писала о том, что суд вынес приговор воспитательнице лагеря "Виктория", отвечавшей за противопожарную безопасность.

Также мы сообщали, что экс-директора сгоревшего лагеря "Виктория" увезла скорая перед судом, где ему должны были зачитать обвинение.