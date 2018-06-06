Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, которая поддержала создание в ЕС сил быстрого реагирования, заявила, что в настоящее время возвращение российской стороны в "большую восьмерку" невозможно. Об этом сообщает Bild.

По словам Меркель, члены G7 являются сторонниками соблюдения международного правопорядка, а присоединение Россией Крымского полуострова является нарушением международных норм права.

"…исключение России из формата G8 было неизбежным", - заявила Меркель.

Она добавила, что диалог с российской стороной продолжается.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о снижении актуальности формата G8 ("большой восьмерки") и увеличении значения G20 ("большой двадцатки").

Ранее в бундестаге заявили, что Россию нужно вернуть в состав G8 в противовес США.

Как сообщала "Страна", Меркель пообещала Украине роль транзитной страны после введения "Северного потока-2".

Также напомним, что пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков раскрыл детали разговора Путина и Меркель о миротворцах на Донбассе.