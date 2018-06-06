История с переходом полузащитника Шахтера Бернарда, у которого контракт с "горняками" заканчивается этим летом, в турецкий Бешикташ, похоже закончится ничем.

Турки отказались подписывать бразильца, передает Футбол 24 со ссылкой на Haber.

Причиной такого решения стали чрезмерные финансовые запросы бразильца. 25-летний Бернард хотел получать в Турции 6 миллиоонов евро в год, а президент Бешикташа посчитал такую сумму слишком высокой. Ранее из-за подобной причины от игрока отказались Милан и Интер.

Контракт Бернарда с Шахтером истекает этим летом. Бразилец ранее отмечал, что не продолжит карьеру в Украине. Он должен в этом месяце вернуться в Шахтер, чтобы завершить процедуру ухода.

Ранее "Страна" сообщала, что киевское Динамо хочет обратно купить у Бешикташа Домагоя Виду, а заодно и вратаря Бойко.