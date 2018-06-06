Киевские власти будут вынуждены прибегнуть к радикальным мерам в случае дальнейшего отказа НАК Нафтогаз Украины" от подписания договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго".

Об этом заявил заместитель мэра столицы Владимир Прокопив на брифинге в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы пригласили руководителя "Нафтогаза" для доклада перед депутатским корпусом (депутатами Киевсовета – Прим. Ред.), чтобы он публично объяснил такую, с моей точки зрения, наглую позицию. Если он не желает идти на переговоры, не хочет общаться с представителями громады Киева, у нас не будет иного выбора, как идти на радикальные меры", - сказал он.

Прокопив уточнил, что компания, "причиняющая киевлянам вред", не сможет комфортно работать в столице.

"Нафтогаз" занял позицию террориста, невзирая на желание властей Киева вступать в переговоры… Руководитель "Нафтогаза" должен понимать, нам отступать некуда: за нами - миллионы киевлян", - подытожил он.

В свою очередь, народный депутат Дмитрий Белоцерковец отметил, что ст. 22 закона "О теплоснабжении", на которую ссылается "Нафтогаз Украины", не содержит норм, обязывающих Киев принимать на себя начисленные "Киевэнерго" штрафы и пени на сумму около 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, "Киевэнерго" обнародовало структуру долга, который отказывается принимать на себя КП "Киевтеплоэнерго" и из-за которого "Нафтогаз " заявляет о невозможности поставок газа КП: долг потребителей за тепло и горячую воду почти на 1 млрд грн превышает долг за газ – 4,789 мрд грн против 3,822 млрд грн.

Согласно данным "Киевэнерго", по состоянию на 30 апреля из указанной дебиторской задолженности основная доля приходилась на население (ЖБК ОСББ, ведомственное жилье, КП УЖК) – 3,203 млрд грн, долги государственного и местного бюджета - 190 млн грн, прочих потребителей – 425 млн грн. На компенсацию разницы в тарифе приходится 730 млн грн, на льготы и субсидии – 241 млн грн.

Задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз Украины" на ту же дату составляла 3,822 млрд грн, в том числе признанные судом штрафные санкции в размере 161,9 млн грн. По данным НАК, есть дополнительные штрафные санкции в размере 988 млн грн, однако, по данным энергокомпании, они признаны судом как не подлежащие исполнению.

С 1 мая 2018 года тепловые сети, находящиеся в управлении ПАО "Киевэнерго", переданы КП "Киевтеплоэнерго". Продолжается подготовка к передаче ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода "Энергия".

"Нафтогаз", в свою очередь, готов заключить договор о поставках газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемственности по долговым обязательствам путем заключения договоров перевода долга между "Киевтеплоэнерго", "Киевэнерго" и НАК, как того требует закон "О теплоснабжении", – говорилось в позиции НАК от 23 мая.

Газовая компания отметила, что, принимая на себя задолженность перед "Нафтогазом", "Киевтеплоэнерго" должно получить и право требования к должникам "Киевэнерго", в частности, в части расчетов государства по льготам и субсидиям за уже поставленный газ и компенсации разницы в тарифах.

"Кроме того, потребители продолжают погашать задолженность за предыдущие периоды, следовательно, новое предприятие будет иметь источник средств для расчетов по долгам, которые составляют приблизительно месячную стоимость закупки газа для обеспечения потребностей Киева", - считают в "Нафтогазе".

Ранее "Страна" сообщала, что Киевэнерго задолжало Нафтогазу почти пять миллиардов гривен.

Также в КГГА заявили, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды.