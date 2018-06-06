Министр финансов Александр Данилюк, представление на увольнение которого подписал премьер Владимир Гройсман, заявляет об оказываемом на него "колоссальном давлении", чтобы он поддержал программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов".

Об этом глава Минфина написал в своей странице в Facebook в среду.

"В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе – "гречка". Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником", - заявил Данилюк.

"Я страной не торгую", - подчеркнул он.

Данилюк требует жесткого соблюдения регламента и предоставление ему слова с трибуны парламента перед голосованием.

Фото: facebook.com/o.danyliuk

Ранее "Страна" сообщала о подвисшем Данилюке. Отправит ли Рада в отставку министра финансов.

Также транш под угрозой. МВФ высказал недовольство Кабмином после письма Данилюка.