Данилюк заявил о политической коррупции и потребовал слово в Раде
Министр финансов Александр Данилюк, представление на увольнение которого подписал премьер Владимир Гройсман, заявляет об оказываемом на него "колоссальном давлении", чтобы он поддержал программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов".
Об этом глава Минфина написал в своей странице в Facebook в среду.
"В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе – "гречка". Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником", - заявил Данилюк.
"Я страной не торгую", - подчеркнул он.
Данилюк требует жесткого соблюдения регламента и предоставление ему слова с трибуны парламента перед голосованием.
Фото: facebook.com/o.danyliuk
Ранее "Страна" сообщала о подвисшем Данилюке. Отправит ли Рада в отставку министра финансов.
Также транш под угрозой. МВФ высказал недовольство Кабмином после письма Данилюка.