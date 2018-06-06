Защитник ФК "Барселона" Жерар Пике и его жена - певица Шакира стали жертвами воров-домушников. Об этом сообщает en.as.com.

По данным ресурса, из дома звездной пары в Эсплугес-де-Льобрегат злоумышленники вынесли драгоценности, часы и украшения.

Отмечается, что во время "визита" воров в доме никого не было, поскольку Пике находится в расположении сборной Испании, а Шакира - на гастролях в Германии.

О происшествии в полицию заявили родители Пике. По факту ограбления начали расследование.

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