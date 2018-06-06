В Польше за последние годы значительно ухудшилось отношение к украинцам и немцам. Об этом говорится в исследовании Института публичных дел относительно восприятия поляками иностранцев на различных социальных ролях. Об этом сообщает портал Oko.Press.

Сообщается, что имеющийся уровень восприятия украинцев поляками в большинстве измерений более чем на 20 процентных пунктов ниже, чем в 2013 году.

"Такой рост можно объяснить антиукраинской риторикой некоторых политиков, а также неприязнью части общества к увеличению количества граждан Украины на польском рынке труда", - отмечают авторы исследования Яцек Кухарчик и Агнешка Лада.

Как сообщала "Страна", украинцы обсуждают объявление о работе в Польше, где сказано не только об условиях работы, но и что "пани добрі", то есть "господа (которые принимают на работу - Прим. Ред.) хорошие".

Также "Страна" писала, что по данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в десятку стран, граждане которых больше всего тратят на продукты.