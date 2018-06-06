В Харькове сегодня сотрудники взрывотехнической службы снова искали взрывные устройства в пяти бизнес-центрах. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

"Информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка, поступила в полицию 6 июня около 11.10. В сообщениях говорится, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Свободы, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений. Проверка продолжается.

Напомним, накануне в Харькове также искали взрывчатку в пяти бизнес-центрах, сообщения о минировании оказались ложными.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве эвакуировали рынок на метро "Лесная" из-за сообщения о минировании.