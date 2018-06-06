Регламентный комитет Верховной Рады вернул спикеру Андрею Парубию представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева, который генпрокурор Луценко направил председателю Рады еще 15 мая.

Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Вернуть председателю Верховной Рады представление "О предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича", поддержанное и внесенное генеральным прокурором Украины Луценко Ю.В. 15 мая 2018 в Верховную Раду Украины, с приложенными к нему материалами", - говорится в сообщении.

Такое решение в комитете объяснили тем, что Парубий не предоставил депутату Дунаеву копии представления и дополнительные материалы.

Он также напомнил, что в Регламентный комитет поступили представления на привлечение к уголовной ответственности нардепов от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула, однако дата их рассмотрения неизвестна.

Как сообщала "Страна", 25 мая генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

"Оппозиционный блок" назвал представления ГПУ на Вилкула и Колесникова "плевком в лицо юго-востока".