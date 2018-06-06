На заседании Регламентного комитета ВР 7 июня будет рассмотрено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности на депутата из группы "Воля народа", экс-"регионала" Александра Пономарева.

Как сообщил "Украинской правде" первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

Пономарев подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины - незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а также умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности.

"Это тот народный избранник, который в помещении Верховной Рады Украины препятствовал работе журналистов интернет-изданий "Цензор.нет" и "Каменяри-инфо", - уточнили в ГПУ.

Пинзеник также рассказал, что представления на привлечение к уголовной ответственности нардепов от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула поступили в Регламентный комитет, но когда их будут рассматривать, пока не известно.

Ранее "Страна" сообщала, что у скандального нардепа Пономарева украли из квартиры $200 тыс.

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