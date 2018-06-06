Нацбанк считает, что Украина сможет пройти пиковые выплаты по внешнему долгу в 2019-2020 годах без поддержки МВФ.

Об этом "РБК Украина" заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

"В нынешних прогнозах мы закладываем получения транша в третьем квартале. В первую очередь, это зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств... Обычно с момента выполнения обязательств до принятия решения Советом директоров Фонда и выделение кредитных средств проходит около двух месяцев. Даже если не будет пересмотра программы по август, нельзя говорить, что в сентябре 100% ничего не будет", - сказал Сологуб и добавил, что хотя, говорят, что у МВФ есть неформальное правило не давать кредит за шесть месяцев до выборов, но это нигде не прописано.

При этом замглавы НБУ добавил, что если программа с МВФ не восстановится до июля, это не значит, что на следующий день все будет плохо.

"Мы видим, что запас прочности у экономики есть, мы видим улучшение условий внешней торговли. Речь идет скорее об ухудшении среднесрочных перспектив и о повышении чувствительности экономики к внезапным шокам, чем о неизбежных проблемах, которые ожидают уже завтра", - сказал банкир.

Говоря о том, сможет ли Украина без поддержки МВФ обойтись без реструктуризации внешнего долга, Дмитрий Сологуб ответил, что, если посмотреть на резервы Национального банка и сравнить их с будущими выплатами, то "чисто математически их хватает".

"Разговоры о дефолте и реструктуризации - это больше спекуляция, чем реальный сценарий. Но макроэкономически мы рассматриваем разные ситуации. Я уже говорил и повторю сейчас. В Украине есть все возможности пройти цикл внешних выплат безболезненно. Эти возможности сохраняются, вероятно, даже без программы МВФ. Но риски без МВФ выше", - заявил замглавы Нацбанка.

Напомним, что в Украине международные резервы сжались на $300 млн из-за выплат МВФ.

Как сообщала "Страна", Данилюк заявил, что без транша МВФ Украине придется затянуть пояс.