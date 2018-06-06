Служба безопасности Украины намерена сообщить о подозрении и другим фигурантам дела о госизмене главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом пишут Українські Новини, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Будут еще подозрения", - сказал источник.

По его словам, фигурантам будет сообщено о подозрении в ближайшее время.

При этом собеседник не уточнил, кому именно будет сообщено о подозрении.

Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан по подозрению в госизмене рядом со своим домом 15 мая, а в офисе РИА Новости Украина прошли обыски. Херсонский городской суд арестовал Вышинского до 13 июля.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Вышинского не исключает, что его подзащитного обменяют на Романа Сущенко.

Также мы сообщали, что Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину.