СБУ готовит новые "пидозры" по делу о госизмене Вышинского
Служба безопасности Украины намерена сообщить о подозрении и другим фигурантам дела о госизмене главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом пишут Українські Новини, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Будут еще подозрения", - сказал источник.
По его словам, фигурантам будет сообщено о подозрении в ближайшее время.
При этом собеседник не уточнил, кому именно будет сообщено о подозрении.
Напомним, что Кирилл Вышинский был задержан по подозрению в госизмене рядом со своим домом 15 мая, а в офисе РИА Новости Украина прошли обыски. Херсонский городской суд арестовал Вышинского до 13 июля.
Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Вышинского не исключает, что его подзащитного обменяют на Романа Сущенко.
Также мы сообщали, что Вышинский отказался от украинского гражданства и обратился за помощью к Путину.