Генеральный прокурор Юрий Луценко в прошлую пятницу заявил, что список "Кремля" из потенциальных 47 жертв, за обнародование которого "Страной" во вторник СБУ возбудила уголовное дело, на самом деле не является секретным.

Об этом генпрокурор сообщил в эфире радио "НВ". Запись с его интервью размещена на Youtube.

"Наша задача не удержать этот список в тайне, а сообщить людям об опасности, предложить им оптимальную охрану. А разглашение или неразглашении этой информации остается делом каждого отдельного фигуранта. Подписка о неразглашении касается деталей дела, которое они увидели. Сама информация о нахождении в списке не является секретной. Но каждый выбирает свой способ защиты. Думаю, что для экс-российских журналистов разглашение публично угрозы своей жизни является правильным методом защиты", - заявил Луценко.

Ранее Луценко заявил, что силовики получили информацию о списки от окружения подозреваемого Германа.

"Мы не получили информации от организатора, но получили благодаря спецоперации возможность новой информации от его окружения. И вчера вечером между 9 и 10 часами вечера я получил информацию – у нас в руках есть список. У нас есть список, вау!, из 47 человек, которые организатор предоставил третьему лицу, и в результате спецоперации мы смогли его идентифицировать и изъять", – рассказал Луценко.

По его словам, большинство людей в нем – журналисты и добавил, что "за некоторых, по словам заказчика, не было жалко заплатить и миллион, и даже два".

Ранее "Страна" обнародовала фамилии 47 журналистов и блогеров, которые входят в так называемый "расстрельный список Путина".

Также мы проанализировали, что означает новое уголовное дело СБУ по "Стране", которое возбудили после публикации списка.

О подоплеке шестого уголовного дела против "Страны" рассказал главный редактор издания Игорь Гужва.