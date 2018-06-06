В четверг, 7 июня, состоится заседание дисциплинарной комиссии в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который оскандалился после заявления о лечении онкобольных. В этот же день Кабинет министров примет решение о его увольнении.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в комиссию высшего корпуса были направлены аудиозапись заседания Счетной палаты, на котором Линчевский допустил резкое высказывание в адрес онкобольных, которое вызвало большой общественный резонанс.

Премьер призвал сделать публичным заседание дисциплинарной комиссии, которая будет исследовать эту запись.

"Относиться свысока и не по-человечески к чужой беде - аморально и неприемлемо ... Я был очень обеспокоен заявлением, которая вышла через СМИ о нефективности лечения (онкобольных). Человеческая жизнь - бесценна ... Я за то, чтобы жестко наказать человека, если он действительно это сказал. Но для этого мы должны все убедиться, что он именно это сказал ", - отметил Гройсман.

В то же время премьер отметил необходимость продолжения медицинской реформы, и отметил, что есть первые видимые результаты.

Гройсман призвал прекратить манипуляцию с фактами и цифрами.

Как сообщала "Страна", во время заседания Счетной палаты Линчевский объяснял эффективность программы "Лечение граждан Украины за рубежом". Его фразу "Это рак! Они умрут, они все умрут" начали распространять в СМИ и соцсетях. Сам замминистра заявил, что его слова вырвали из контекста.

Позже Линчевский извинился за эмоциональные высказывания, "неудачно использованные при его докладе для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов".