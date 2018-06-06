Бывший защитник киевского Динамо Евгений Хачериди, который в следующем сезоне будет выступать за греческий ПАОК, пока еще не вылетел к новому месту работы. Репортеры "Страны" заметили футболиста вчера вечером, 5 июня, около 17.00, в центре Киева в кафе "Даш" на Бессарабской площади.

Евгений Хачериди, гладко выбритый, и в компании спутника перекусил шаурмой в лаваше. Футболист сейчас находится в отпуске и может "рискнуть" с экзотическими блюдами, не опасаясь за свою форму.

Игрок греческого ПАОК отдыхает в центре Киева, фото: Аркадий Манн, Страна

Кроме этого, "Стране" стало известно, что другой знаменитый экс-динамовец Андрей Ярмоленко, сейчас проводит отпуск в Турции вместе со своей женой Инной.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо интересуется полузащитником ПСЖ, который не играл больше года.