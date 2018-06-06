В рейтинге наиболее миролюбивых стран мира в Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) Украина заняла 152-е место из 163-х.

В этом году Украина поднялась на 2 строчки, в прошлом году она была в наименее миролюбивой десятке.

Фото: visionofhumanity.org

Менее миролюбивыми чем Украина странами в мире в рейтинге указаны Сирия, Афганистан, Южный Судан, Ирак, Сомали, Йемен, Ливия, Демократическая республика Конго, ЦАР и Россия.

В прошлом году Украина занимала десятую строчку в мире, но за год поднялась на две позиции.

Фото: visionofhumanity.org

В целом в 92 странах ситуация с миролюбием, по сравнению с 2017 годом, ухудшилась, в 71 стране - улучшилась. Наименее мирными регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка

Наиболее миролюбивыми государствами признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия.

При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация".

Напомним, что с начала АТО Украина упала на 8 позиций в мировом рейтинге военной мощи.

Как сообщала "Страна", Украина занимает 130 место из 137 стран мира по качеству дорог и находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити и Гвинеи, где сами дороги вдали от основных трасс страны далеко не всегда асфальтированы.