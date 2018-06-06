Украина на двенадцатом месте с конца в рейтинге миролюбивости стран
В рейтинге наиболее миролюбивых стран мира в Глобальном индексе миролюбия (Global Peace Index) Украина заняла 152-е место из 163-х.
В этом году Украина поднялась на 2 строчки, в прошлом году она была в наименее миролюбивой десятке.
Фото: visionofhumanity.org
Менее миролюбивыми чем Украина странами в мире в рейтинге указаны Сирия, Афганистан, Южный Судан, Ирак, Сомали, Йемен, Ливия, Демократическая республика Конго, ЦАР и Россия.
В прошлом году Украина занимала десятую строчку в мире, но за год поднялась на две позиции.
Фото: visionofhumanity.org
В целом в 92 странах ситуация с миролюбием, по сравнению с 2017 годом, ухудшилась, в 71 стране - улучшилась. Наименее мирными регионами мира являются Ближний Восток и Северная Африка
Наиболее миролюбивыми государствами признаны 13 стран - Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония, Ирландия, Словения, Швейцария и Австралия.
При составлении рейтинга учитывались 23 индикатора в трех различных категориях - "безопасность в обществе", "продолжающиеся конфликты" и "милитаризация".
Напомним, что с начала АТО Украина упала на 8 позиций в мировом рейтинге военной мощи.
Как сообщала "Страна", Украина занимает 130 место из 137 стран мира по качеству дорог и находится на уровне Мавритании, Мадагаскара, Гаити и Гвинеи, где сами дороги вдали от основных трасс страны далеко не всегда асфальтированы.