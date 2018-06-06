В Одессе нетрезвая дама за рулем Jaguar разбила сразу пять автомобилей. Об этом сообщает ТСН.

Когда женщина вышла из салона, оказалось, что она едва держится на ногах. Алкотестер показал почти 2,5 промилле алкоголя в крови, что в 10 раз превышает норму.

На водительницу составили админпротокол. За вождение в нетрезвом состоянии суд теперь должен забрать у женщины водительские права.

Фото: tsn.ua

Фото: tsn.ua

Ранее в Одессе внедорожник сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. Ребенок погиб на месте. Спустя несколько дней в больнице скончалась и девушка, за рулем джипа была пенсионерка.

Как сообщала "Страна", ранее в Одессе на рассвете лихач на белой Toyota разбил семь автомобилей.