В ночь со 2 на 3 июня в Першотравенской горбольнице вооруженные неизвестные люди разгромили кабинет реанимации и избили дежурного врача. Об этом сообщает 05632.com.ua.

По данным ресурса, нападение на больницу произошло после того, как дежурный врач ответил на телефонный звонок неизвестных отказом приехать и помочь их товарищу и посоветовал вызывать скорую помощь. Медик сослался на то, что по закону не имеет права покинуть рабочее место.

Через некоторое время неизвестные на внедорожниках и с оружием приехали в больницу. По словам медперсонала, дежурного врача избили, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации. После этого, поставив врача на колени и под угрозой расстрела, заставили его извиняться.

Очевидцы вызвали на место происшествия полицию. После того как правоохранители прибыли, преступники блокировали вход в больницу.

Сейчас дежурный врач находится в реанимационном отделении. По предварительной информации у него черепно-мозговая травма, переломы ребер, конечностей, обширные гематомы на теле.

Как сообщает издание, ссылаясь на собственные источники, нападавшие - члены местной ОПГ, который руководит один из частных предпринимателей Першотравенска. Местные жители возмущены и напуганы этим инцидентом.

От полиции инцидент пока не комментируют.

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