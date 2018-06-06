Львовянин на велосипеде помогал горожанам перебраться через лужу-озеро. Видео
Во Львове после прошедшего ливня образовались огромные лужи, через которые не могли перебраться пешеходы.
Однако, как сообщает ТСН, нашелся человек, готовый прийти на помощь горожанам.
"Ради хорошего настроения земляков 34-летний мужчина оставил свои дела и принялся перевозить людей через лужу, образовавшуюся после сильного дождя. На багажник его велосипеда садились с удовольствием и дети, и взрослые", - говорится в сюжете.
При этом отмечается, что денег за свои услуги велосипедист не брал, даже когда ему их предлагали. Кстати, лжи в городе образовались из-за неисправных ливнестоков.
Видео: youtube.com
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