Во Львове после прошедшего ливня образовались огромные лужи, через которые не могли перебраться пешеходы.

Однако, как сообщает ТСН, нашелся человек, готовый прийти на помощь горожанам.

"Ради хорошего настроения земляков 34-летний мужчина оставил свои дела и принялся перевозить людей через лужу, образовавшуюся после сильного дождя. На багажник его велосипеда садились с удовольствием и дети, и взрослые", - говорится в сюжете.

При этом отмечается, что денег за свои услуги велосипедист не брал, даже когда ему их предлагали. Кстати, лжи в городе образовались из-за неисправных ливнестоков.

Видео: youtube.com

Ранее "Страна" сообщала, что на Львов обрушился шквалистый ветер с огромным градом. Видео.

Также в городе Львов фасад дома у площади Рынок ушиб затылок гостю из Баку.