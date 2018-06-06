В Киеве пропала 16-летняя девушка, которая пошла в поликлинику
Подольское управление полиции в Киеве объявило в розыск Викторию Кулык 2001 года рождения.
Об этом сообщет пресс-служба полиции.
Последний раз 16-летнюю Викторию видели 4 июня в Шевченковском районе, она ездила в студенческую поликлинику. После 14:00 на связь не выходила.
Приметы: 16 лет, рост - 150-160 см, среднее телосложение, волосы темные до плеч, карие глаза.
Полиция просит звонить по номеру "102" при получении какой-либо информации о возможном местонахождении пропавшей.
Фото: kyiv.npu.gov.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве ищут 33-летнюю преподавательницу полицейской академии, которая пропала без вести.
Также мама просит помочь в розыске дочери, пропавшей три месяца назад в Киеве.
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