Апелляционный суд Киева назначил на 11 июня рассмотрение апелляционной жалобы на арест Бориса Германа, которого подозревают в организации подготовки теракта в виде убийства российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом сообщается на сайте суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной стороной защиты на решение следственного судьи Шевченковского районного суда г.Киева от 31 мая 2018 о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б., назначено на 11 июня 2018 года (10:35)", - говорится в сообщении пресс-служба Апелляционного суда Киева.

Автоматизированная система документооборота суда определила судьей-докладчиком Вячеслава Дзюбина.

Напомним, 31 мая Шевченковский райсуд Киева избрал Борису Герману меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

Ранее "Страна" писала о том, что адвокат Германа потребовал от Луценко извинений и угрожает судом.