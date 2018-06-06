Председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) избрана Оксана Кривенко. Об этом сообщается на Facebook странице регулятора.

Сегодня состоялось закрытое заседание Нацкомиссии, на котором главой была избрана Оксана Кривенко. Она стала первой в истории женщиной во главе украинского регулятора. Таким образом, завершен процесс формирования нового независимого регулятора, как предусмотрено законом "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

На этом посту Кривенко сменит Дмитрия Вовка, которого Петр Порошенко снял своим указом 30 мая.

Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. Ранее он не имел опыта работы в сфере энергетики. В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала соглашения бизнеса президента Петра Порошенко.

"Спасибо членам НКРЕКП за доверие и уверяю, что приложу максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора. Наша стратегия и главная цель - эффективное Регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся к непредвзятому, прозрачному и открытому регулированию с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - заявила Кривенко.

Кривенко ранее занимала должность заместителя директора департамента НКРЭКУ по регулированию отношений в нефтегазовой сфере. По итогам конкурса президент назначил ее членом регулятора с 29 мая 2018 года.

Она уроженка Свердловска Луганской области, в 1996 года закончила Киевский государственный экономический университет, в 2010 году – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа.

Фото: facebook.com/nerc.gov.ua

Ранее "Страна" проанализировала, что означает отставка "президентского" главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, в послужном списке которого пятикратное повышение тарифов на электроэнергию и скандальные формулы "Роттердам плюс" и "Дюсельдорф плюс" (об установлении цены на уголь и газ на уровне импортного паритета).