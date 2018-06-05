Украинская певица Настя Каменских и ее коллега по недавно распавшемуся совместному дуэту Потап могли тайно расписаться. Фанаты заподозрили звезд в возможной свадьбе после публикации видео на странице Насти Каменских в Instagram.

Видео посвящено празднованию дней рождений рэпера и певицы.

Однако пользователи сети выразили сомнение, что это было празднование дня рождения, а решили, что таким образом пара отпраздновала свадьбу.

"Эта свадьба?", "Больше похоже на свадьбу, чем на день рождения", "Аля кубинская свадьба совет да любовь! Будьте счастливы!", - пишут поклонники.

Ранее Каменских сообщила, как похудеть без дорогостоящих диет.

"Сидеть на диете - невероятно дорого и не каждый может себе это позволить. Но, я считаю, что такие продукты как гречка, овсянка каждому по карману", - отметила певица.

Как сообщала "Страна", Потап и Настя Каменских объявили о том, что "ставят паузу" в своей совместной музыкальной карьере в октябре 2017 года. Настя Каменских и Алексей Потапенко сообщили в видео, что не знают о том, сколько продлится эта пауза. Но обещают много интересных новостей от Леши и Каменских.