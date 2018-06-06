В среду, 6 июня, на Байковом кладбище в Киеве прощаются с режиссером Леонидом Кантером, которого нашли застрелившимся в Черниговской области.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".

Попрощаться с режиссером пришли десятки людей - его друзья, родные и близкие. Прощались, согласно его же просьбе, песней.

Фото: censor.net

Съемочная команда, с которой Кантер работал над своим последним фильмом об оперном певце Василия Слипаке - "Миф" - сообщила, что премьера не будет отменяться и завтра команда вылетает в Париж.

У режиссера остались жена Диана и трое детей.

Напомним, что вечером 4 июня в полицию поступило сообщение, что в домовладении одного из сел Бахмачского района совершил самоубийство 36-летний мужчина. Им оказался изветсный режиссер и организатор фестивалей.

Ранее "Страна" писала о биографии и творчестве режиссера Леонида Кантора.