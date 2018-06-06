В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) по состоянию на 10:30 среды продолжается ликвидация отдельных очагов пожара на общей площади около 3 га. При этом, открытого огня нет. Об этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщает на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"По состоянию на 10:30, площадь пожара уменьшена до 3 га. Открытого огня нет, наблюдается тление трех ячеек лесной подстилки, травы, поваленных деревьев и пеньков", - сказано в сообщении.

К тушению пожара привлечены 35 единиц техники и 150 человек. Авиация ГСЧС осуществила 37 сбросов (170 тонн) воды.

Радиационный фон в городах Киев, Чернобыль и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, в частности: в Киеве радиационный фон составляет 11 мкР/час (безопасный уровень - до 30 мкР/ч). В г.Чернобыль радиационный фон составляет 32 мкР /ч (безопасный уровень - до 50 мкР/ч). На промышленной площадке Чернобыльской АЭС радиационный фон составляет 51,6 мкР/ч (безопасный уровень - до 140 мкР/ч).

Напомним, возгорание сухой травы в зоне ЧАЭС началось 5 июня.

Ранее "мы сообщали, что экологи отчитались, что из-за пожара измеряют радиацию в зоне ЧАЭС каждые две минуты.