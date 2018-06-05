Полузащитник и капитан английского "Манчестер Сити" Яя Туре, покидая клуб после окончания сезона, выступил с резкими заявлениями, обвинив тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу в расизме и неприязни к африканским игрокам.

Причем Яя Туре, лидер сборной Кот-д’Ивуара, объяснил свой поступок тем, что хочет, ни много - ни мало, "разрушить миф о Гвардиоле и открыть миру правду".

Об этом передает Gazeta.

"Я не знаю почему, но у меня сложилось такое впечатление, что Гвардиола воспринимал меня как соперника или врага. Он сделал все, чтобы испортить мой последний сезон в "Сити". Он был жесток со мной. Не могу представить, чтобы он мог так поступить с Андресом Иньестой. Я думаю, что все это из-за моего цвета кожи", - заявил Туре.

Также африканец рассказал о том, что подобные ситуации случались с ним еще в бытность его и Гвардиолы в "Барселоне".

"Я не первый игрок, который задумался об этом, еще в "Барселоне" некоторые игроки задавались вопросом: "Почему к африканцам относятся не так, как к остальным игрокам в команде?". Когда я вижу проблемы Гвардиолы с африканцами, с которыми он сталкивался во всех своих командах, я вспоминаю этот вопрос, который я задал себе много лет назад", - рассказал ивуариец в одном из своих интервью.

Туре считает, что 47-летнего испанца будет тяжело уличить в расизме, поскольку он никогда не позволяет себе вольностей на публике.

"Он слишком умный, чтобы его поймали. Он никогда не признает этого, но в тот день, когда он выпустит на поле команду, в которой будет пять африканцев, я обещаю, что пошлю ему пирог", - сказал экс-игрок "Манчестер Сити".

По словам африканского полузащитника, испанский специалист любит доминировать над игроками и хочет иметь обойму послушных и лояльных к себе игроков, которые "будут целовать ему руку".

"Мне не нравятся такие отношения. Я уважаю своего тренера, но я не его вещь", - подытожил ивуариец.

Дальнейшая судьба Туре как футболиста пока не известна. По информации источника, знакомого с ситуацией, африканец может продолжить свою карьеру в лондонском "Вест Хэме" или французском "Марселе".

Также у Туре есть предложение из китайского чемпионата, но оно не является приоритетным для 35-летнего полузащитника на данный момент.

В этом сезоне Яя Туре провел за "горожан" десять матчей, в которых отдал две голевые передачи и не забил ни одного мяча. Всего же в чемпионате Англии за восемь сезонов Туре провел 230 матчей, отметился 59 голами и сделал 33 асиста.

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