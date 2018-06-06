Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян вызвала президента Украины Петра Порошенко на дуэль, предложив использовать диктант по русскому языку в качестве оружия. Об этом она написала в своем Twitter.

"Вызываю Порошенко на дуэль. В качестве оружия - диктант по русскому языку. Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я - вождь мирового фейкньюса", - написала Симоньян в Twitter.

В качестве форы она предложила "выполнить морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного".

"Я полагаю также, что глава RT знает, что термин "вождь" в русском языке означает "фюрер", — заявил в ответ Порошенко и призвал "не верить российским СМИ".

Фото: twitter.com/m_simonyan

Напомним, в интервью испанской газете El Pais президент Украины Порошенко ответил на вопрос о восхвалении Сталина, которое якобы имеет место в России.

Он упомянул, в частности, о том, что Симоньян после президентских выборов назвала Владимира Путина "вождем".

Как сообщала "Страна", российский телеканал Russia Today с 1 апреля прекратил свое вещание в Вашингтоне.

Напомним также, что президент Порошенко в Испании рассказал об "остаточном прощавай" с Россией