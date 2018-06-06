В среду, 6 июня, Петр Порошенко в Мариинском дворце встретится с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом, который находится в Украине с официальным визитом по приглашению украинского президента.

Об этом сообщает Администрация президента.

На переговорах запланировано обсуждение вопросов активизации украинского-лихтенштейнского политического диалога, поддержка Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также торгово-экономическое сотрудничество.

Принц Лихтенштейна также посетит Львов. Его визит станет первым визитом высокого представителя Лихтенштейна со времени установления дипломатических отношений между двумя государствами.

На странице президента в Facebook появилось видео торжественной встречи в Мариинском дворце.

Напомним, что на этой неделе Петр и Марина Порошенко встретились с Королем Испании Филиппом VI и его супругой Летисией.

Как сообщала "Страна", перелет Порошенко с делегацией в Испанию обошелся казне в полтора миллиона гривен.