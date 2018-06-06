В Берлине, 11 июня, состоится министерская встреча "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ и Украина). Об этом заявил министр иностранных дел России Григорий Карасин, сообщает ТАСС.

По словам Карасина, закрытых тем на встрече глав МИД не будет, все вопросы будут обсуждаться. Будет затрагиваться и тема миссии ООН на Донбассе.

"Все темы будут обсуждаться. Все темы, которые стоят на повестке дня урегулирования украинского кризиса, будут обсуждаться. Закрытых тем нет. Нормандский формат для этого и создан", - отметил высокопоставленный дипломат.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года.

Ранее о встрече в нормандском формате в Берлине заявил Петр Порошенко и поручил замглавы АП выехать в Германию для подготовки переговоров.

Как сообщала "Страна", ОБСЕ готова помочь с размещением миротворцев ООН на Донбассе.

Ранее в России заявили, что Украина самоустранилась от разработки документа о миссии ООН на Донбассе.