Киевляне не поддержали запланированное на середину июля повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 8 грн. В процессе общественного обсуждения на сайте КГГА, которое проходило с 17 мая по 3 июня, "против" высказались 993 человека, а "за" - только 294, пишет "Сегодня".

Большинство киевлян, принявших участие в обсуждении, уверены, что заявленное повышение необоснованно и не соответствует качеству предоставляемых услуг.

"Условия перевозки должны быть человеческими, даже в час пик транспорт не должен быть переполнен. А для этого необходимо грамотно разгрузить транспортную систему города. Когда будет предложен такой проект, тогда можно будет обсуждать варианты повышения тарифов", - считает киевлянка Наталья Максимова.

По словам советника первого замглавы КГГА по вопросам ценовой политики Василия Яструбинского, говорить, какое решение в итоге будет принято по результатам обсуждения, пока рано.

"Сейчас идет анализ полученных данных. Продлится это около 10 дней. Рассматриваются те предложения киевлян, которые являются конструктивными", - сказал он.

Яструбинский добавил, что такая реакция киевлян была ожидаемой, однако повышение тарифов он считает необходимым.

"Если мы будем все против, то будем либо ходить пешком, либо ездить на маршрутках. Лично я не вижу иного варианта, кроме повышения тарифов",- говорит Яструбинский.

Прошли также и живые обсуждения новых тарифов. Первое состоялось 25 мая в актовом зале автобусного парка № 6 на ул. Пуховской, 4, а второе - 31 мая в здании КГГА. На последнем члены Общественного совета при КГГА также высказались против повышения тарифов и решили подготовить более широкое общественное обсуждение данного вопроса в колонном зале мэрии. Его дата пока неизвестна.

Остановить предстоящий рост тарифов на проезд киевляне пытаются и петициями. Сейчас на сайте Киевсовета зарегистрированы уже 9 таких обращений. Правда, ни одно из них пока что не набрало необходимые 10 тысяч голосов.

Некоторые эксперты по транспорту опасаются, что после повышения тарифов на проезд качество услуг и состояние подвижного состава все равно не улучшится. А после роста тарифа в муниципальном транспорте подорожает и проезд в маршрутках, что еще сильнее ударит по кошелькам киевлян.

Ранее "Страна" писала о том, что киевляне требуют от Кличко сделать бесплатным проезд в общественном транспорте.

Также мы сообщали, что проез в Киеве обсуждают рост цен на метро и маршрутки.