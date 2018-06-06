В Голосеевском районе Киева вороны напали на женщину, которой понадобилась госпитализация после инцидента.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

"Вчера, примерно в 19:00, во дворе дома на Науки, 4, вороны напали на женщину (около 50 лет) и клювом пробили ей голову. На место выезжали врачи скорой медицинской помощи и после осмотра решили госпитализировать пострадавшую", - говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что недалеко от места нападения у ворон гнездо и таким образом они его охраняют.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Напомним, что в центре Киева воробей напал на черный тонированный автомобиль.

Как сообщала "Страна", палеонтологи выяснили, как получилось, что у птиц нет зубов.