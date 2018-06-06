Во вторник, 5 июня, в Чугуеве Харьковской области нашли повешенным 23-летнего местного активиста-антикоррупционера. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В Чугуевский отдел полиции обратилась 40-летняя жительница поселка Эсхар. Женщина сообщила о том, что ее 23-летний сын 4 июня в 16-30 ушел из дома и не вернулся.

На поиски мужчины отправили личный состав отдела полиции.

"Около 20.10 тело погибшего без видимых признаков насильственной смерти было найдено в лесополосе недалеко от железнодорожного полотна", - отмечают в полиции.

Следователи Чугуевского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой "самоубийство" Уголовного кодекса.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины.

Фото: hk.npu.gov.ua

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