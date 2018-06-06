Сингапур закроет небо на время саммита Трампа и Ким Чен Ына
Воздушное пространство Сингапура ограничат на время саммита 12 июня, в котором примут участие Дональд Трамп и Ким Чен Ын.
Об этом сообщает Reuters.
Международная организация гражданской авиации и Федерального управления гражданской авиации США уведомила об этом пилотов.
В предупреждении указано, что воздушное пространство Сингапура будет временно ограничено 11, 12 и 13 июня.
Самолеты, которые будут лететь в сингапурский международный аэропорт Чанги, должны будут снизить скорость. Кроме того, ограничения будут и на взлетно-посадочной полосе.
Напомним, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса.
Как сообщала "Страна", в Сингапуре к встрече Трампа и Кем Чен Ына выпустили монеты из золота, серебра и никелированного цинка.