Воздушное пространство Сингапура ограничат на время саммита 12 июня, в котором примут участие Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

Об этом сообщает Reuters.

Международная организация гражданской авиации и Федерального управления гражданской авиации США уведомила об этом пилотов.

В предупреждении указано, что воздушное пространство Сингапура будет временно ограничено 11, 12 и 13 июня.

Самолеты, которые будут лететь в сингапурский международный аэропорт Чанги, должны будут снизить скорость. Кроме того, ограничения будут и на взлетно-посадочной полосе.

Напомним, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в сингапурском отеле Capella на острове Сентоса.

Как сообщала "Страна", в Сингапуре к встрече Трампа и Кем Чен Ына выпустили монеты из золота, серебра и никелированного цинка.