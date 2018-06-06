Затопление подземными водами шахт на неподконтрольной Украине части Донбасса постепенно приводит к аналогичным процессам в шахтах, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Об этом на своей странице в соцсети написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Процесс затопления шахт начинается на оккупированной территории и постепенно достигает шахт, расположенных на контролируемой правительством территории. Обратите внимание: объем шахтных вод, поступающих в шахту "Золотое" (контролируемая территория) составляет 940 тонн в час", - написал Тука на своей странице в Facebook.

Таке чиновник напомнил, что для того, чтобы увеличить мощности водоотведения, правительство Украины недавно выделило 131 млн грн на закупку оборудования и проведение работ.

"Дополнительное водоотведение требует наличия 6 специальных насосов. Вес одного составляет около 10 тон", - добавил он.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о заявлении Туки о том, что подтопление шахт на Донбассе может разрушить инфраструктуру региона и отравить воду в реках.

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